Les compos probables de Standard – Club Bruges : la même équipe qu’à Louvain

Mais une fois le match lancé, les joueurs devront s’emparer du jeu, pour faire la différence. Pour Carl Hoefkens, la réception de Bruges est forcément particulière, mais l’entraîneur des Rouches a tout fait pour minimiser la portée des retrouvailles. Il a rappelé la nécessité de ne pas perdre d’influx avec l’environnement extérieur, même si c’est pour ce genre de match qu’il est devenu entraîneur, et que les joueurs apprécient ce qu’ils font.

Hoefkens est satisfait du bilan comptable de son équipe sur les cinq dernières journées (9 sur 15) et il a mis en avant la qualité défensive de son bloc – deuxième défense du championnat, avec huit buts encaissés. Mais il a rappelé qu’il voulait voir sa formation plus incisive dans le dernier tiers, là où il faut marquer et que cela manque.

Remplaçants décisifs ?

Comme à Louvain, il devrait reconduire le même onze de départ, avec le duo Sowak-Kanga devant, le trio Hayden-Alzate-Kawabe au milieu, les ailiers Fossey et Djenepo et la défense à trois composée de Vanheusden, Bokadi et Ngoy. Laifis est toujours blessé, et le jeune défenseur, même s’il est installé sur son pied gauche, propose des prestations de haute qualité.

Carl Hoefkens comptera aussi sur ses remplaçants, déterminants à Louvain. Price est très bien monté à la place de Fossey, dans un couloir droit où il n’a pas ses habitudes a priori, et Canak a donné une passe décisive à Sowah pour le but de la victoire. O’Neill apparaît plus libéré quand il monte au jeu et Ohio a laissé une impression correcte, quand il n’essaie pas de se perdre dans des gestes inutiles. Seul le rendement de Balikwisha a laissé à désirer.

La même formule aura-t-elle les mêmes effets contre le Club Bruges ?