Vendredi après-midi, c’est seul que Michel Preud’homme s’est présenté à la presse alors qu’il devait être accompagné de Collins Fai.

"Il est aux soins à cause d’une gêne à la cuisse. On prendra une décision demain. Il y a aussi quelques petits bobos mais on ne va pas en parler maintenant", a précisé MPH. La décision pourrait déjà être prise en ce qui concerne Fai puisque le Camerounais souffrirait d’une déchirure.

Quand il évoquait d’autres petits bobos, Preud’homme faisait sans doute référence à… Zinho Vanheusden. Le défenseur central ne sera pas en mesure de tenir sa place dimanche à Anderlecht. Il s’est blessé mercredi à l’entraînement au genou gauche (celui qui avait été touché aux ligaments croisés mais la blessure n’est pas la même cette fois-ci) suite à un faux mouvement. Le Diablotin a continué la séance et s’est également entraîné jeudi et vendredi mais en ressentant la douleur. Vendredi, il a alors passé une IRM qui a révélé qu’un morceau d’os se serait détaché au niveau du ménisque.

Résultats des courses, les playoffs 1 de Zinho Vanheusden sont logiquement terminés au même titre que ceux d’Obbi Oulare, même s’il a repris l’entraînement collectif, et d’Orlando Sa qui est revenu hier du Portugal après avoir consulté un spécialiste pour son tendon d’Achille. Lundi, le joueur prêté par l’Inter Milan consultera un spécialiste afin de savoir s’il doit être opéré afin d’enlever ce morceau d’os. Si tel est le cas, le temps de récupération serait alors de quatre semaines. Autrement dit, Vanheusden pourrait également manquer l’Euro U21 en Italie. Sans opération, la situation risque de s’aggraver et la douleur augmenter.

S’il s’agit d’une grosse tuile pour Michel Preud’homme, ce serait une catastrophe pour le sélectionneur, Johan Walem, qui doit déjà se passer de Landry Dimata. Enfin, Moussa Djenepo n’a, lui non plus, pas participé à l’entraînement de vendredi en raison, une nouvelle fois, de douleurs dans le bas du dos. Il se testera ce samedi. Pour rappel, il avait été sur la touche durant deux semaines pour des problèmes de dos.