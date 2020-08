Jeudi, Philippe Montanier a commenté l’arrivée du Liégeois. "Cette arrivée vient renforcer le Standard, pour moi, c’est une nouvelle extrêmement positive. On parle d’un Liégeois qui a réussi et ceux qui réussissent ont sans doute beaucoup à apporter au Standard. Je ne suis pas un spécialiste mais plus il y a de personnes qui vous soutiennent, plus on est fort. Il y a une expression qui dit : si on veut aller vite faut partir seul, si on veut aller loin faut partir à plusieurs." K. S.