Quand c’est nous, ça chipote, ça revoit. On trace une ligne, une deuxième, une troisième. Et finalement on crée un hors-jeu."

Nicolas Raskin était amer après le partage contre le Cercle Bruges (1-1). Mais l’excuse est un peu simple.

Il ne s’est pas trouvé grand monde côté liégeois, fin août, pour regretter le but accordé à Selim Amallah, contre Ostende, à la suite d’une situation de hors-jeu qui n’était pas claire, pour conclure un coup franc, déjà. L’avantage avait été donné à l’attaque et le Standard l’avait emporté (1-0). Les Ostendais avaient râlé, comme Raskin et les Liégeois, samedi. Le KVO avait publié un communiqué, aussi.

La différence entre les deux séquences est que le recours à la ligne 3D a été activé… à la demande des clubs, les mêmes qui se plaignent désormais. Samedi soir, un plan à la télévision flamande, lors de l’émission Sports Late Night, a permis de voir que les deux lignes (du joueur hors jeu, et du joueur couvrant le hors-jeu) ne se touchaient pas, validant dès lors le hors-jeu - si les lignes se touchent, il faut suivre la décision du juge de ligne, qui avait accordé le but.

Pour le Standard, l’affaire est toutefois plus complexe, et il a annoncé le dépôt d’une réclamation, dans un communiqué publié ce dimanche. Le club liégeois conteste en effet le tracé des lignes. "Le point de référence pris pour tracer cette ligne n’est pas le point le plus reculé du corps du défenseur brugeois (sa hanche ressort nettement au-delà de la ligne en tirets représentée sur l’image)."

Cela fausse la lecture, selon le Standard, qui ajoute : "L’assistant vidéo ne doit intervenir qu’en cas d’erreur manifeste, y compris pour le hors-jeu. Le protocole indique également que pour l’appréciation d’un fait, comme un hors-jeu, l’arbitre peut être appelé à vérifier lui-même la situation en bord de terrain. Le protocole fait alors explicitement référence à une décision capitale à la fin d’un match ! Il est donc totalement incompréhensible que l’arbitre n’ait pas été appelé à juger l’action par lui-même."

Le Standard, avec cette réclamation déposée devant le département de l’arbitrage, espère obtenir réparation - il resterait toutefois à la déterminer. La chance d’obtenir gain de cause est cependant mince.