Avec le retour d'Emond et les bonnes montées au jeu de Dragus, il n'y avait plus beaucoup de place pour Muleka et Klauss sur le front de l'attaque du Standard de Liège. Durant le mercato hivernal, la direction liégeoise a prêté ses deux attaquants. Le premier cité a rejoint Kasimpasa tandis que le second évolue désormais à Saint-Trond.

C'est surtout Jackson Muleka qui en veut le plus à la direction liégeoise. Il a poussé un coup de gueule dans les colonnes de Sudinfo pour régler ses comptes. "Le Standard est un bon club mais qu’il y a à l’intérieur de mauvaises personnes qui ne savent pas reconnaître le boulot des autres. Depuis mon départ d’Afrique, je me suis toujours donné corps et âme pour ce club, mais j’ai bénéficié en retour de très peu de considération, à l’image du contrat de merde (sic) que j’avais et que j’ai toujours là-bas", déclare le Congolais.

Lui qui révèle toucher 8.000 euros nets par mois espérait voir son salaire augmenter après une première saison de bonne facture. "Mais j’espérais légitimement, après ma première saison, ponctuée par 12 buts inscrits toutes compétitions confondues, que mes efforts seraient récompensés et que mon salaire serait revu à la hausse. Celui-ci ne l’a jamais été", confie-t-il encore.

"Ce sera difficile de croiser à nouveau le visage de certaines personnes"

Le divorce entre l'attaquant et le club semble bien prononcé. D'ailleurs, celui qui est amené à revenir à Sclessin à l'issue de la saison n'attend pas cela impatiemment "Cela va être très compliqué de rentrer au Standard, même si je suis encore lié contractuellement à ce club. Et que ce sera difficile de croiser à nouveau le visage de certaines personnes".

De son côté, Joao Klauss a également eu un petit commentaire envers la direction liégeoise. "Le problème a surtout été avec le club et ses dirigeants : ils ont tenu à me pousser dehors et ne m’ont pas donné la confiance dont un joueur a besoin pour laisser exprimer tout son potentiel. Je n’étais pas à l’aise avec cela. Le problème était à l’intérieur du club, pas avec les gens de l’extérieur, avec ces supporters qui ont toujours été gentils avec moi", confie l'attaquant de Saint-Trond, qui a provoqué, ce dimanche, le penalty qui a permis aux Canaris de battre l'Union.