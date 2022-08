L'Union attend déjà les retrouvailles avec Mazzù: "On voudra le défoncer"

Prochain rendez-vous : le derby bruxellois face à Anderlecht. Et un certain Mazzù.

Le succès face à Courtrai a été acquis au terme d’un match largement dominé par l’Union, qui aura péché à la finition, au grand dam de Karel Geraerts.

Voilà son équipe repartie dans le bon sens avant un calendrier un peu plus compliqué et qui lui promet un beau rendez-vous, dans deux semaines. L’Union et Anderlecht, qui ne joueront pas le week-end prochain (voir par ailleurs), se retrouveront dimanche 28 août pour le derby bruxellois.

"On voudra le défoncer", rigole Teuma

Forcément, pour les Jaune et Bleus, ce sera un rendez-vous à part puisqu'il les verra retrouver leur ex-mentor, Felice Mazzù et une partie de son staff. "Ce sera un vrai derby", sourit Teddy Teuma. "Il y avait souvent peu de Bruxellois dans les deux équipes, mais ici, on va retrouver des personnes qu'on connaît. Pour le coup, il y aura une vraie rivalité. Cest ça la beauté des derbys, non ?" Avec sa gouaille habituelle, il ne le cache pas, il aura envie de remporter ce match. "On n'a rien contre Mazzù… mais on aura à cœur de le défoncer", lâche-t-il, sur le ton de l'humour.

Geraerts, beaucoup plus dans la retenue que son capitaine, retrouvera son ex-T1, lui aussi. "Ce ne sera pas Geraerts contre Mazzù", insiste-t-il. "J'ai énormément de respect pour Felice et j'en aurai jusqu'à la fin de mes jours." Mais Anderlecht est prévenu, l'Union ne viendra pas en voisin modeste.