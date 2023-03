Anthony Moris (USG) : "C’est triste de perdre là-dessus, mais faut relever la tête au plus vite. On avait un plan de jeu très clair qui a été respecté. Dans l’ensemble, ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions et ils marquent sur un magnifique coup-franc. On a eu quelques occasions, mais la dernière et avant-dernière passe manquaient de justesse. On aurait aimé rendre plus à nos supporters, ils l’auraient mérité pour ces deux années. On trébuche toujours à la dernière marche, l’année passée pour le titre et maintenant en demi-finale de coupe. Il faut maintenant aller de l’avant, car des échéances importantes arrivent. Il faut se remobiliser."

Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) : "C’est incroyable comme sentiment. J’ai perdu une finale il y a deux ans et là j’ai la chance d’en rejouer une. Je ne pouvais pas tirer de penalty, car j’avais des crampes. J’étais très stressé sur le côté. On savait que ça allait être le feu avec nos supporters et ils nous ont bien boosté. J’espère évidemment gagner cette finale, mais il ne faut pas parler trop vite."