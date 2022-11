Challenger Pro League: Pas de victoire pour les espoirs de Bruges, d'Anderlecht et du Standard

La 13e journée de la Challenger Pro League a débuté vendredi avec les partages entre les espoirs du Club de Bruges et d'Anderlecht (2-2) et des U23 du Standard face à Dender (1-1). Au classement, les RSCA Futures se retrouvent au troisième rang (23 points) et le Club NXT reste dans le top 6 (17 points, 6e). Dender se retrouve 8e (15 points) et le Standard conserve sa 10e place (13 points).

Sur le terrain de Roulers, le Club NXT a ouvert la marque par Shon Homma (25e, 1-0) mais les RSCA Futures ont répliqué par Lucas Stassin, qui rejoint Leonardo Rocha en tête du classement des buteurs avec neuf buts (33e, 1-1). Alors que le Brugeois Vermant a manqué un penalty, Simion Michez a porté les jeunes Mauves au commandement (81e, 1-2). Mais Lennart Mertens, qui avait remplacé Homma (81e), a arraché un point pour les jeunes Blaw & Zwart.

A Sclessin, les espoirs du Standard ont mieux débuté la rencontre et ont fait passer un mauvais quart d'heure à leurs adversaires. Dender pouvait remercier Xavier Gies et le poteau, qui a repoussé un tir de (10e). De l'autre côté, sur un contre mené par Ridwane M'barki, Tom Poitoux a dû s'y reprendre à deux fois pour bloquer un tir de Jasper Van Oudenhove (9e). Le milieu de Dender a toutefois ouvert le score en poussant le ballon que Michael Lallemand lui a placé devant le but (32e, 0-1) Les Standardmen ont égalisé par Ilyes Ziani, quia transformé un penalty accordé pour une faute de main de Kobe Cools (41e, 1-1).

Il y a eu nettement moins d'occasions de but après la pause et les changements apportés par les coaches n'ont eu aucune répercussion.

Samedi, 16 heures, Jong Genk, le dernier du classement (8 points), accueille le SK Deinze (14 points, 8e). Depuis la nomination de Marc Grosjean, les Tigres se sont donné de l'air en alignant deux victoires contre les espoirs du Standard et Virton et se sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique au détriment d'Eupen. A 20 heures, le Beerschot (20 points, 5e), qui alterne les bonnes et les mauvaises performances, tentera de conserver sa place dans le top 6 face à Virton. Avec seulement deux partages en 7 rencontres, les Gaumais ont dégringolé au classement (9 points, 11e).

Les deux leaders entreront en action dimanche. A 16 heures, Beveren (24 points, 1er) se rendra au Lierse (22 points, 3e), qui a été éliminé en Coupe de Belgique par Anderlecht aux tirs au but, le score étant de 2-2 après 120 minutes. A 20 heures, le RWDM (24 points, 2e) essaiera de décrocher une sixième victoire consécutive face à Lommel.(15 points, 7e).