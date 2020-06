Fondateur et leader du BCM 47, et puis du MCF, véritable noyau dur des supporters du RWDM, Olivier Mottar (Ole) est certainement LA figure emblématique du hooliganisme à Molenbeek. À bientôt 50 ans, et avant de se ranger définitivement, celui qui a aussi rencontré Pelé a accepté de se confier sur sa vie de hooligan, de mauvais garçon, pour une plongée au cœur d’un monde très fermé. L’espace d’une rencontre, il nous a raconté comment le jeune supporter qu’il était gamin, avec son écharpe et son drapeau, est devenu un hooligan à la réputation sulfureuse.

"Mes premiers pas dans un stade, c’était en 1978… à Anderlecht. Gamin, j’ai d’abord été un supporter d’Anderlecht, c’était le grand club de l’époque. Et puis, un jour de 1982, mon père, qui habitait juste en face du stade Machtens, m’a emmené voir un match entre le RWDM et le Standard. J’ai pris place dans le bloc A et j’ai tout de suite été émerveillé par l’ambiance qui régnait dans ce stade. En sortant, mon père m’a acheté une écharpe du RWDM et c’était parti", explique-t-il.