Seraing transfère un jeune joueur formé au Sporting de Charleroi © RFC Seraing Division 1B Matthias Sintzen

Il a fréquenté deux autres clubs entre le Sporting et Seraing. Le jeune défenseur central de 18 ans, Elias Spago, vient de s'engager au RFC Seraing. Formé au Sporting de Charleroi, il est ensuite parti chez les jeunes à Châtelet et évoluait plus récemment à St-Trond.



Chez les Métallos, le Marcinellois d'origine italienne espère se créer rapidement une place en équipe première mais devrait commencer avec les Espoirs.