Trois brefs regards en sa direction puis une frappe à ras de sol pour le prendre à contre-pied. Le 26 février 2020, Kevin De Bruyne terrassait Thibaut Courtois en huitième de finale aller au stade Santiago Barnabeu (1-2). Il battait Courtois sur penalty pour offrir la victoire à City, cinq minutes après avoir déposé un centre sur la tête de Gabriel Jesus.

En cette belle soirée de février, KDB volait la vedette aux Madrilènes et à Thibaut Courtois, auteur aussi d’un grand match. "De Bruyne était à l’origine de chaque situation générée par City. Son placement intelligent a permis à City de créer des surnombres aux quatre coins du terrain", observait un certain… Roberto Martinez, présent au stade ce soir-là en tant qu’observateur technique de l’UEFA et pour assister à la performance de son milieu de terrain et de son gardien.