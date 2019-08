Une bagarre générale, des pétards, une interruption de plus de 30 minutes, des tirs au but et un changement d’arbitre, voilà le scénario fou de la fin de match retour de ce deuxième tour de qualification d'Europa League.

On joue la 120e minute de jeu quand l’arbitre nord-irlandais Arnold Hunter tombe au sol, se tenant le côté du visage, après qu’un pétard ait explosé à côté de lui.

A la suite de cette explosion, les remplaçants ont envahi la pelouse et le match a été interrompu pendant plus de 30 minutes.

La rencontre a finalement repris avec le quatrième arbitre au sifflet. Celui-ci n’a passé qu’une minute sur le terrain avant de siffler la fin de la rencontre... à la 150e minute.

Les Roumains se sont finalement qualifiés aux tirs au but après trois arrêts de leur gardien italien Mirko Pigliacelli.

A noter que le Français David N’Gog, passé par le PSG ou Liverpool, évolue dans l'équipe hongroise.