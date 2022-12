Après un premier but signé Rodri (45e+1) en fin de première période, l'équipe de Pep Guardiola s'est mise à l'abri dans le sillage de son prodige norvégien, 20 buts en seulement 14 apparitions dans l'élite du football anglais après deux réalisations sur des services de Jack Grealish (51e, 64e). City, malgré la réduction de l'écart de Pascal Struijk (73e), a géré aisément la fin du match, six jours après sa victoire contre Liverpool Coupe de la Ligue. Au classement, les champions en titre reviennent à cinq longueurs d'Arsenal, solide leader.

Neymar exclu lors de la victoire du PSG

En France, le Paris Saint-Germain s'est fait très peur contre Strasbourg et son gardien belge Matz Sels pour son premier match après la Coupe du monde. Avec Kylian Mbappé et Neymar au coup d'envoi, le PSG pensait être placé sur du velours après l'ouverture du score rapide de son capitaine Marquinhos (14e). Mais le Brésilien a ensuite marqué contre son camp (51e) et la tâche s'est compliquée quand Neymar a vu jaune à deux reprises en l'espace de trois minutes, pour une claque dans le visage d'un Alsacien (61e) puis pour une simulation (63e). Alors que le PSG, sans Lionel Messi, semblait se diriger vers un partage, Kylian Mbappé a transformé un penalty qu'il avait lui-même provoqué, donnant la victoire aux siens dans le temps additionnel (90e+5).

Ce succès étriqué permet à l'équipe de Christophe Galtier de conforter sa première place, voyant son matelas grimper provisoirement à huit points sur Lens, qui se rendra à Nice jeudi.

En début de journée, Clermont a été battu à domicile par Lille (0-2) après des goals de Gomes (68e, s.p.) et Bayo (90e+3). Titulaire côté clermontois, Maximiliano Caufriez a été exclu à la 90e+1 pour une deuxième jaune alors que Brandon Baiye est resté sur le banc. Clermont Foot est 10e avec 19 points.