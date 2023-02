Arsenal se réveille en s’imposant à Aston Villa et reprend la tête, Trossard titulaire

Sans Thomas Partey, toujours blessé, et sur une pente très glissante depuis quelques semaines, Arsenal se devait de réagir. Pour cela, Mikel Arteta a effectué un choix fort en titularisant Leandro Trossard pour la première fois en Premier League à la place de Gabriel Martinelli. Un choix qu’il a justifié en avant-match : “Il a eu un impact sur l’équipe à chaque fois qu’il a été sur le terrain. Nous avions besoin de changements et d’énergie également sur la ligne d’attaque.”

Malgré cela, Arsenal aurait pu plonger dans une crise encore plus profonde. Menés à deux reprises au score, les Gunners sont toujours revenus au score grâce à un superbe but de Saka et une réalisation de Zinchenko. Malgré une domination écrasante en deuxième mi-temps (18 tirs à 3), les hommes d’Arteta auraient même pu tout perdre si Ramsdale n’avait pas dévié la frappe de Bailey sur la transversale.

1⃣-1⃣ | Saka ne se fait pas prier ! 🎯 Sur une mauvaise relance de Mings, le jeune anglais sort une superbe frappe pour égaliser ⚽#PL #PremierLeague #AVLARS pic.twitter.com/h50AWVAaLz — VOOsport (@VOOsport) February 18, 2023

2⃣-2⃣ | Arsenal revient pour la deuxième fois ! 🎯 Zinchenko 🇺🇦, étrangement seul à l'entrée de la surface, permet aux Gunners d'égaliser ! 🔥#PL #PremierLeague #AVLARS pic.twitter.com/Vk3rsgfnM2 — VOOsport (@VOOsport) February 18, 2023

Dans le temps additionnel, la chance leur a souri. Sur une frappe de Jorginho, le ballon a terminé sa course sur la transversale avant de tomber sur le dos de Martinez et de finir dans le but des Villans, pour le plus grand malheur de l’ancien gardien du nord de Londres. Au final, la montée de l’Argentin sur le corner de la dernière chance a permis à Martinelli, en contre-attaque, de porter l’avance des Gunners à 2-4 pour le plus grand bonheur des Canonniers.

Grâce à cette victoire, Arsenal brise sa série noire et reprend trois points d’avance sur Manchester City, avec autant de matchs disputés.