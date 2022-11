Belgique-Canada : “Les Diables sauvés par deux erreurs d’arbitrage”, selon notre expert

Thibaut Courtois a déjà marqué les esprits en sortant le penalty de Davies dès le début de match. Selon Laurent Colemonts, notre expert de l’arbitrage, “la faute est claire. Carrasco a le ballon décollé du corps et coupe la trajectoire du ballon qui se dirige vers le but. Le penalty est légitime”. À noter que le corner à la base de cete action ne devait pas être accordé aux Canadiens.

Les Canadiens auraient dû recevoir un deuxième penalty. Sur une phase confuse, Eden Hazard a remis le ballon vers un Canadien.

“L’assistant a commis une erreur car il signale le hors-jeu alors qu’il n’y en a pas vu que la passe ne vient pas d’un Canadien. L’arbitre siffle en suivant son juge de ligne et empêche donc le VAR de revenir sur une faute claire commise par Vertonghen dans le rectangle. S’il ne siffle pas, le VAR vérifie et donne penalty.”

Et que dire alors de la faute de Witsel avant la 40e minute de jeu ? “Techniquement, je ne peux pas comprendre que l’arbitre ne soit pas appelé à l’écran par le VAR. Il lui marche clairement sur le pied. On pourrait comprendre que c’est une zone grise s’ils estiment que Witsel ne change pas sa course et ne fait pas exprès de le toucher. Mais, selon moi, il aurait dû appeler l’arbitre pour vérifier.”