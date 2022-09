Ligue des nations: qui sont les petits nouveaux de l'équipe de France ?

À seulement deux mois de la Coupe du monde, l’équipe de France est décimée par les blessures et touchée par de nombreux problèmes extrasportifs. Plombés par l'affaire Pogba, par l'enquête de So Foot qui accable notamment le président Noël Le Graët ou par la polémique liée aux droits à l'image, les Bleus affrontent l’Autriche et le Danemark en Ligue des Nations avec dans son groupe cinq nouveaux joueurs. Présentation de ces nouveaux visages.

Alban Lafont

©AFP

Profitant du forfait du capitaine des Bleus, Hugo Lloris, le gardien du FC Nantes Alban Lafont a été pour la première fois appelé en équipe de France. La suite logique pour celui qui est performant dans les cages nantaises depuis son arrivée en 2019. Plus jeune gardien de but titulaire de l'histoire de la Ligue 1, il avait commencé sa carrière avec Toulouse contre Nice à 16 ans. En 2018, il quitte le TFC et s'envole pour la Fiorentina, où il ne reste qu'une saison avant d'être prêté, puis transféré définitivement à Nantes. Le grand (1,96 m) gardien de 23 ans était l'an dernier l'un des meilleurs gardiens du championnat de France. Cette convocation ressemble à un rendez-vous pour le futur pour Lafont, comme il le confiait au micro de la Fédération Française de Football : "C'est un rêve de gosse qui se réalise. Ce n'est que le début, il faut continuer à travailler pour atteindre les objectifs. J'espère apprendre pas mal de choses, c'est ma première sélection et je vais découvrir, être à la disposition du coach et bien m'entraîner afin d'aider le groupe".

Benoît Badiashile

©AFP

Roc de la défense centrale monégasque à seulement 21 ans, Benoît Badiashile profite des nombreuses blessures au poste (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté), et de son profil de central gaucher et physique (1,94 m pour 75 kg) pour fêter sa première convocation en Bleu. Petit frère de Loïc, gardien de but passé en 2019 par le Cercle Bruges, il est depuis son plus jeune âge rodé au maillot Bleu, lui qui compte 46 sélections en équipe de France jeunes, et qu'il a évolué avec de nombreux joueurs présents lors de ce rassemblement (Camavinga, Tchouaméni, Upamecano entre autres). "Je sais avec quels joueurs je vais évoluer, j'y suis préparé. Le plus important, c'est d'être soi-même et de ne pas se mettre de pression inutile, parce que jouer en équipe de France ça n'est que du positif ! Il faut juste profiter et donner le meilleur de nous-même", confiait-il en conférence de presse. S'il semble peu probable de le voir s'envoler pour le Qatar, Benoît Badiashile prend date pour l'avenir.

Adrien Truffert

©AFP

Dernier arrivé dans le groupe après les forfaits consécutifs de Théo Hernandez et Lucas Digne, le latéral gauche du Stade Rennais est probablement le moins connu de la liste. Âgé de seulement 20 ans, le natif de Liège aurait pu jouer pour les Diables Rouges. Roberto Martinez avait même confirmé avoir parlé au jeune joueur en mars 2021 en vue d'une éventuelle sélection avec la Belgique : "Oui, j'ai suivi Truffert et j'ai parlé avec lui, mais pas encore de façon concrète. Il s'agissait plus d'une prise d'informations. Ce n'est qu'une première étape". C'est finalement avec le maillot de la France qu'Adrien Truffert, latéral de poche (1,73 m) très porté vers l'avant, évoluera au niveau international, après 28 sélections chez les jeunes.

Youssouf Fofana

©AFP

Joueur au parcours atypique, Youssouf Fofana n'est pas, contrairement à une majorité de joueurs professionnels, passé par un centre de formation. En 2014, il est renvoyé de l'INF Clairefontaine, et aucun club professionnel ne le recrute. Il joue en Division d'Honneur U19 à la JA Drancy, en région parisienne, avant d'être repéré par Strasbourg à 19 ans. Deux ans plus tard, il rejoint Monaco, où il parvient à s'imposer dans l'entrejeu de l'équipe de Philippe Clement. Comme son coéquipier à l'AS Monaco, Youssouf Fofana profite des nombreuses absences au milieu de terrain de l'équipe de France (Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba) pour être dans cette liste de Didier Deschamps, à 23 ans. Il y retrouve son binôme du milieu de terrain monégasque l'année dernière, Aurélien Tchouaméni, désormais au Real Madrid. Quant à la Coupe du monde, elle est devenue un objectif : "Il y a quelques semaines, je ne l'avais même pas dans un coin de la tête mais je prends ce qu'il y a à prendre. Si je suis appelé lors de la prochaine trêve alors en effet ce sera la Coupe du monde".

Randal Kolo Muani

©AP

Meilleur passeur de Bundesliga, l'attaquant de l'Eintracht Francfort est en pleine forme depuis le début de la saison. Formé à Nantes, où il a remporté la Coupe de France avec Alban Lafont avant de rejoindre l'Allemagne libre cet été, Randal Kolo Muani impressionne jusqu'à faire partie de cette liste, alors qu'il évoluait il y a un peu plus de deux ans en troisième division française. Une progression fulgurante pour ce joueur longiligne (1,87 m et 73 kg), qui lui permet cette année de découvrir dans le même mois la Ligue des Champions et l'équipe de France à 23 ans. "Sincèrement je n'ai rien vu venir. C'est une belle surprise, je suis très heureux et ça fait plaisir. Je suis très content d'être ici. C'est arrivé plus rapidement que prévu et je ne m'attendais pas à ce que cela arrive en 2022. C'est encore plus fort d'être avec les Bleus que de jouer la Ligue des Champions. Largement plus. C'est dingue ce qu'il se passe", a-t-il confié en conférence de presse.