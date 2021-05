Une bière en édition limitée. La Jupiler Red est toute rouge, comme les Diables Rouges. Comment ça, de la bière rouge ? Cette couleur est obtenue grâce à des techniques de brassage innovantes qui garantissent que seule la couleur change, mais pas le goût.

« Nous utilisons de l'extrait clarifié de carotte noire, un colorant parfaitement naturel », explique Ben Souffriau, spécialiste en innovation produits chez AB InBev. « Comme il est totalement insipide, ce colorant ne change que l'apparence visuelle. Le goût, la fraîcheur et la qualité de la Jupiler Red demeurent identiques à ceux de la pils la plus connue des consommateurs belges. »

La Jupiler Red n’est disponible dans les magasins et les établissements Horeca que depuis le 17 mai, mais un certain nombre de patrons d’établissements ont eu l'occasion de goûter la bière rouge en avant-première.

Rex devient rouge

« Une bière blonde absolument savoureuse », déclare avec enthousiasme Gert Raijmaekers, patron du très fréquenté café REX à Essen. « Je l'ai goûtée à l'aveugle et elle a le même goût que la Jupiler blonde ordinaire. La manière dont les brasseurs sont parvenus à créer une telle bière est extraordinaire. Elle ressemble un peu à une bière à la framboise ou à la cerise, mais avec le goût indéniable de la pils. Et avec de la mousse, car certaines bières perdent leur mousse lorsque la couleur change. Il est évident que ses créateurs connaissent leur métier. »

Comment pensez-vous que vos clients vont réagir ?

« Avec enthousiasme, je suppose. D'autant plus que la bière est liée à la campagne Euro 2021 des Diables Rouges. En général, les campagnes de vente de bière organisées autour d'un tel événement sont un succès. Ce ne sera pas différent avec cette pils rouge. C’est formidable qu’AB InBev investisse dans ce domaine. »

Les terrasses sont à nouveau ouvertes. Il était temps !

« Et comment ! Après sept mois d'interruption, je suis incroyablement heureux de pouvoir rouvrir mon établissement. Juste au moment où les Diables Rouges jouent. J’ai l’habitude de diffuser tous leurs matchs sur grand écran. Et je ne dérogerai pas à la règle : nous célébrerons le football comme il se doit, et la fête sera rouge ! Mais n'y a-t-il pas une faute de frappe dans le nom de la bière ? Ne devrait-elle pas s’appeler la Jupiler REX ? » (rires)

De la Red au fût chez Jo

Les clients pourront également déguster une Jupiler Red chez « Bij Jo » à Essen. « Bij Jo est un véritable bar à bière », dit Jo. « Nous servons de la Jupiler au fût. La Red n'est pas disponible en grand fût, mais bien en fûts de 20 litres. Je suis curieux de voir la réaction des clients, car pour un véritable amateur de bière blonde, une bière rouge ‘a l’air’ trop sucrée. Vous savez, on mange et on boit avec les yeux. Mais je suis sûr qu'ils changeront d'avis après la dégustation, tout comme moi. Je l'ai dégustée à l'aveugle, et elle ne présente absolument aucune différence par rapport à la bière que je sers habituellement. Alors, bravo à Jupiler ».

Tu es fan !

« Oui, en effet ! Je suis toujours favorable aux coups de pub qu’AB InBev associe aux matchs et aux campagnes des Diables Rouges. Par exemple, toute personne qui commande deux bières avec l'application Jupiler en reçoit une gratuite. Une ou rien, c’est littéralement pareil ! Ce ne sera pas différent avec la Jupiler Red. »

Ce sera de toute façon la fête.

« Absolument. Je peux ouvrir la terrasse, mais je prévois de la déplacer dans mon débit de boissons à Parike, où je peux facilement accueillir 80 personnes. Les choses peuvent encore changer, mais j'ai déjà hâte de diffuser les matchs dans le café et de voir la Red couler à flots. Après avoir été fermé si longtemps, c'est inévitable : le football sera célébré en grand, et en rouge. »

Soutenez nos Diables Rouges et dégustez une Jupiler Red fraîchement tirée sur la terrasse de votre café local à partir du 17 mai. Vous préférez participer de chez vous ? La Jupiler Red est également disponible dans votre supermarché préféré.

« Une bière brassée avec savoir, se déguste avec sagesse. »