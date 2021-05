Samedi dernier, j’ai suivi, derrière mes écrans, la manche belge du FIA-WEC : les 6 Heures de Spa-Francorchamps. Un poil compliqué à comprendre avec ses nouvelles catégories mais chouette à regarder. Tout le plateau spadois se retrouvera (en plus d’autres équipes) aux 24 H du Mans, fin août. Cette épreuve compte beaucoup pour moi : ma première excitation automobile (1969, Ickx), mes 6 participations derrière le volant et mes opérations "sous casquette de manager" dont l’engagement de la Ferrari des "1 001 amis" belges pour fêter les 100 ans du RACB, il y a 25 ans. Samedi dernier à Francorchamps, il n’y avait pas de public, mais Stoffel Vandoorne sur un proto LMP2 (bravo pour son podium de catégorie) et Alessio Picariello (il a loupé de peu un podium en GT suite à un… excès de vitesse). Il y avait également en LMP2 l’excellente écurie belge (et borraine !) WRT managée par le sémillant Vincent Vosse. Sous la direction sportive de notre compatriote Thierry Tassin, trois étrangers de haut niveau (un Néerlandais, un Autrichien et un Français) pilotaient le beau proto… Tout ça m’a ravivé les sens et provoqué une envie.