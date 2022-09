Moto GP: Quartararo au tapis en Aragon

C’était le grand retour de Marc Marquez, après trois mois d’absence à cause d’une quatrième opération au bras, blessé en 2020. Un retour très attendu et qui a été littéralement… fracassant. Marquez ne joue pas le titre cette année, mais il en a peut-être été l’arbitre involontaire ce dimanche, en faisant chuter Fabio Quartararo au troisième virage et en permettant à Bagnaia de reprendre vingt points d’un coup, grâce à sa deuxième position.

Marquez a pris un excellent départ de la treizième place et s'est d'emblée immiscé dans le top 7 avec Bagnaia, Miller, Batianini, Binder, Espargaro et Quartararo, le Français devant impérativement rester au contact de Bagnaia pour sauvegarder son avance de 30 points. Mais Marquez est passé devant, puis il a fait un petit travers alors que le pilote Yamaha était en pleine accélération. Le contact était inévitable ; Fabio est tombé, laissant Bagnaia, en tête, sur une voie royale pour combler son retard au classement provisoire. Un fait de course que l'Espagnol regrette : "J'ai pris un très bon départ par l'extérieur au premier virage et ça a fonctionné. Au virage 3, avec le pneu froid, il y a eu un mouvement devant moi entre Bastianini et Aleix Espargaro et ça a été l'effet domino, malheureux, incontrôlable. Fabio n'a pas eu le temps de réagir."

4e victoire pour Bastianini

Quartararo s'est relevé avec quelques brûlures et beaucoup de déception. "On n'a rien pu faire, mais c'est sûr que c'est douloureux de voir fondre toute l'avance au championnat. Je n'ai plus de joker. C'est comme ça et on tourne la page pour le Japon."

La bonne nouvelle pour Quartararo, c’est que Bagnaia n’a fini que 2e, battu dans le dernier tour par Bastianini qui a signé sa 4e victoire et privé son futur équipier de 5 points supplémentaires. Troisième, Espargaro remonte, lui, à 17 points de la tête du classement provisoire. Fameux retour, Monsieur Marquez.