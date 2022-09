MotoGP: Miller gagne au Japon, Quartararo, 8e, reste en tête du championnat

L'Australien Jack Miller (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix du Japon en MotoGP, lors duquel le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader au championnat et 8e à l'arrivée, a profité de la chute de son rival italien Bagnaia pour creuser l'écart au général.

Le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) complètent le podium, tandis que le poleman, l'Espagnol Marc Marquez, termine 4e. Après 16 manches sur 20, Quartararo compte 219 points, soit 18 de plus que Bagnaia (201 points) et 25 de plus que l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), qui termine 16e.