Dans deux semaines pile, ce sera le jour J. Pour la première fois de l'histoire, une manche du championnat du monde des rallyes débutera dans notre pays à Ypres. Un événement exceptionnel que l'on doit à la crise Covid-19 et au forfait de nombreuses autres épreuves, mais aussi à la passion et au travail d'Alain Penasse, à la tête de la société organisatrice Club Super Stage, et de Yves Matton, le responsable rallye de la FIA.

« La venue du WRC en Belgique est quelque chose d'exceptionnel rendu possible par une situation qui l'est tout autant, » a indiqué le Hutois travaillant désormais à Genève. « Il faudra en profiter. »

Doit-on en déduire qu'il s'agit juste d'un remplacement, d'un « one shot » qui ne se reproduira plus jamais ?

« Je n'ai pas dit cela. Aujourd'hui, la seule chose que je peux affirmer est qu'Ypres ne figurera pas au calendrier 2022. Mais la manche belge pourrait à l'avenir faire partie d'une tournante avec d'autres rallyes à deux conditions :Si l'organisateur fait ses preuves mi-août et si la fédération soutient l'événement financièrement. Les promoteurs ont fait un gros effort cette année car il nous manquait des épreuves. Mais il va sans dire que les conditions ne seront plus les mêmes dans le futur, une fois que la crise sanitaire sera définitivement derrière nous et que nous aurons plus de demandes que d'offres. Le WRC représente une excellente vitrine pour un pays, une région. Cela a forcément un prix. »