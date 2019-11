Sans surprise, Nafi Thiam et Bashir Abdi se sont vus décerner le Spike d’Or, récompensant les meilleurs athlètes belges de l’année, ce samedi, au stade du Stayen à Saint-Trond. Si le marathonien est lauréat pour la première fois, l’heptathlonienne inscrit, elle, son nom au palmarès pour la septième fois, un record. La sprinteuse Kim Gevaert l’avait remporté six fois.

Vice-championne du monde de l’heptathlon à Doha, Nafi Thiam (99 pts) a devancé Cynthia Bolingo (37 pts), vice-championne d’Europe en salle sur 400 m, et Hanne Claes (30 pts), 12e mondiale sur 400m haies.

"Un Spike d’or, ça fait toujours plaisir, ici d’autant plus qu’il s’agit d’un record", explique Nafi Thiam. "Tout le monde sait que j’ai connu une saison difficile mais j’ai malgré tout continué à augmenter mon niveau et à battre des records personnels. Et je suis contente d’avoir répondu présent dans le grand championnat de l’été. Cette médaille d’argent reste mon plus beau souvenir de la saison."

L’heptathlonienne a également mis en évidence le record du monde de la hauteur dans un heptathlon (2,02m) qu’elle a réussi à Talence au mois de juin. De quoi rêver des 2,05m de Tia Hellebaut ? "Je l’espère !" dit-elle. "J’ai encore une marge de progression mais bien sûr ce sera compliqué parce que chaque centimètre est difficile à aller chercher à ce niveau. Mais pourquoi pas dans quelques années…"

Après le champion d’Europe Koen Naert en 2018, c’est un nouvel adepte du marathon, Bashir Abdi, qui a été distingué. Avec deux records nationaux, le Gantois (76 pts) n’a pas usurpé son trophée, devant Jonathan Sacoor (42) et Isaac Kimeli (37). "Une belle reconnaissance et un boost pour la saison 2020", sourit Bashir Abdi. "Les Jeux seront mon grand objectif."

Les Belgian Tornados, médaillés de bronze aux Mondiaux et champions d’Europe indoor, ont été désignés Equipe de l’année. Le sauteur en hauteur Thomas Carnoy et la sépcialiste du 400m haies Paulien Couckuyt sont les Espoirs 2019.