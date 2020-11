À un peu plus de 24 heures de leur confrontation, qui s’inscrit dans le cadre de la "Legends Only League" organisée à des fins caritatives, Mike Tyson et Roy Jones Jr sont montés sur la balance ce vendredi. Verdict : 99,9 kg pour le premier et 95,2 kg pour le second. Séparés par un plexiglas, les deux anciens champions du monde des poids lourds, âgés respectivement de 54 et 51 ans, se sont ensuite prêtés, le visage fermé, au traditionnel face à face. Sans aucun débordement.

Une heure plus tôt, les deux hommes avaient répondu à quelques questions des médias. A propos de sa tactique pour samedi, Mike Tyson a simplement dit : "Je vais aller droit sur lui dès le premier coup de gong et voir ce qui se passe. Ce sera divertissant. C’est un combattant, je suis un combattant. Si j’arrive à bien le toucher…. Écoutez, je ne sais pas… Peut-être que je ne sais pas y aller doucement. Je ne veux pas en dire trop parce que certaines personnes pourraient ne pas apprécier, les gens de la commission de boxe."

Roy Jones Jr ne veut, quant à lui, rien entendre au sujet d’une exhibition. "On n’a jamais considéré ce combat comme n’étant ‘pas un vrai combat’. On n’entend pas ce que les gens en disent, on n’entend même pas ce qu’en disent les gens de la commission. Ce n’est pas notre boulot. Notre boulot, c’est de monter sur le ring et de faire ce qu’on fait de mieux."

Après un premier jour de sparring « désastreux », Mike Tyson a expliqué être monté en puissance au cours de sa préparation finale. Il lui reste à présent à justifier sa réputation de cogneur, quinze ans après son dernier combat officiel. Mais attention, Roy Jones Jr, qui avait mis un terme à sa carrière il y a deux ans seulement, n'est pas le premier venu...

Le combat est à suivre en direct sur AB3 dès 3h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Il sera rediffusé sur ABXplore dimanche à 9h.