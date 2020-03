Un commentaire de Guy Beauclercq.

Après le report, le CIO doit entériner les dates du rendez-vous olympique.

Annoncée dans le courant du mois d’avril, la décision concernant les dates exactes des Jeux de Tokyo 2021 semble désormais imminente. Et, selon certains médias comme la chaîne de télévision japonaise NHK et le sérieux quotidien américain NY Times, la cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi 23 juillet, soit un an presque jour pour jour après la date initialement prévue.

Trois raisons plaident en faveur de Jeux de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021.

1. Le souhait des organisateurs japonais.

Après les tergiversations du CIO sur le report de Tokyo 2020, finalement décidé par Shinzo Abe, Premier ministre nippon, l’instance olympique devrait suivre le souhait des organisateurs japonais. Et une majorité de leur Comité plaide pour l’été, écartant ainsi l’option du printemps, un moment évoquée.

2. Le délai raisonnable pour s’organiser…

En programmant les Jeux au mois de juillet, le CIO se donnerait le temps afin d’organiser une procédure de qualification équitable pour les 43 % de sportifs n’ayant pas encore décroché leur sésame olympique, les 57 % déjà qualifiés pour 2020 l’étant toujours pour l’édition 2021.

3. Le calendrier sportif non-bouleversé.

Le maintien des Jeux de Tokyo en été permettrait de ne pas bousculer le calendrier de sports aussi importants (économiquement et médiatiquement) que le football, le cyclisme et le tennis, déjà complètement chamboulé cette année par la crise sanitaire et mondiale liée au Coronavirus…