Record aux 4 Cimes (victoires de Weynand et de Plesser) : 1271 arrivées pour les 3 courses

Comme pour saluer l’incroyable dynamisme de la nouveau équipe organisatrice, la météo (ciel magnifiquement bleu) et l’ambiance (bravo l’orchestre des bandas) furent présentes à 100 %.L’épreuve-reine des 4 Cimes (33 km) a vu les victoires de deux régionaux, à savoir William Weynand (Malmedy) chez les hommes et Aline Plesser (Verviers) chez les dames. Il n’y a pas de secret, ces deux-là avaient établi voici quelques semaines leur record personnel sur marathon (2h24’ et 3h02’). Weynand (2e en 2021) a devancé le Hollandais Stitzinger de 40 secondes (1h58’36 contre 1h59’16) et le Brabançon Romain Deblander entraîné par Fernand Brasseur au terme d’une course où il a pris seul la tête au km 26.

On notera dans cette course les abandons (prévu) d’Amaury Paquet au km 24 alors qu’il était dans le trio de tête («C’était prévu. Je ne voulais pas aggraver mes douleurs », nous expliquait celui qui reste recordman de l’épreuve) et celui de Yohan Zaradzki peu avant (réveil de blessure post-marathon semble-t-il).Sur les 2 Cimes, victoires de Romain Paul et de Anne Hansez.

