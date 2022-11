Les buteurs de N1 et des séries ACFF

Buteurs N1

12 buts : Perbet (Liège).

10 buts : Bertaccini (Thes).

7 buts : Chevalier (Francs Borains), Sam Elisha (Patro).

6 buts : Van Aerschot (Heist), Bounou, Ferber (Patro), Soumare (RAAL), Debouver (Winkel).

5 buts : Arthur et Van Daele (Gand B), Mputu (Liège), Dahmane (Olympic), Bamona (Patro), Franco (RAAL).

4 buts : Bongiovanni (Charleroi B), Troonbeeckx (Heist), Sula (Knokke), Bruggeman (Liège), Romero Gomez (Ninove), Zimmerman (OHL B), Pietermaat (Patro), Vermijl (Thes).

3 buts : Shala (Antwerp), Chaabi (Francs Borains), Salah (Gand B), Jalloh et Kunda Medie (Knokke), Acquah (OHL B), Hadj-Moussa (Olympic), Gobitaka et Lambo (RAAL), Naudts et Yagan (Tirlemont), Legear (Visé).

2 buts : Rousseau (Charleroi B), Mekkaoui (Dessel), Lauwrensens et Mpati (Francs Borains), Fofana, Igbokwe et Mukuna Trouet (Gand B), Jannes (Heist), Meeuwis (Hoogstraten), Vanraefelghem (Knokke), Cavelier, D'Ostilio et Mouchamps (Liège), Bael et Nzembele (Ninove), Gilis et Ramos Mingo (OHL B), Hassaini, Kouri, Maisonneuse et Rivollier (Olympic), Gueroui (Patro), Badibanga (RAAL), Mmaee et Traore (Rupel Boom), Sminnen et Vanacken (Thes), Bentayeb (Tirlemont), Bonemme, Cascio, Gerits, Mboyo et M. & R. Wilmots (Visé), Beyens (Winkel).

1 but : Avila, Keita, Krasniqi, Lausberg, Scott, Vermeeren et Vilsain (Antwerp), Benaets, Dalle Molle, Descotte et Ntelo Mbala (Charleroi B), Cerigioni, Cheprassov, Geukens, Osi-Berkoe, Peeters et Vanhaen (Dessel), Mohamed et Pinto Nogueira de Sousa (Francs Borains), Henry (Gand B), Augustynen, Benhamou et Colman (Heist), Bastiaensen, Budts, Odimboleko et Tilburgs (Hoogstraten), Geeraerts, Ghesquiere et Mariën (Knokke), Bustin, Gendebien, Lambot, Loemba, Massart, Nyssen et Panepinto (Liège), Dosso, Kamara et Rucquois (Mandel), Hertveldt (Ninove), Asante, Buksa, Schingtienne, Smet, Tahara, Taildeman et Wouter (OHL B), Delbergue, Ito, Kumbi, Lioka Lima, N'Goyi et Ouali (Olympic), Renson et Valcke (Patro), Corneillie, Fiore, Lionga et Vanzo (RAAL), Abaz, Gadji, Mwenda et Thuys (Rupel Boom), Naqqadi (Thes), Claes et Saidi (Tirlemont), Alalabang, Bangoura, Hendrickx, N'Guessan, Perseo (Visé), Clyncke, Kudimbana, Libbrecht, Reuse, Tall Maki, Vandendriessche et Van de Velde (Winkel).

Buteurs D2 ACFF

10 buts : Jamar (Verlaine).

8 buts : El Omari (Tubize-Br.), Scevenels (Warnant).

7 buts : Kone (Acren-L.), Lufimbu (Rebecq), Safari (Union SG B).

5 buts : Losacco (Binche), Legros (Dison), Messaoudi (Hamoir).

4 buts : Garcia Dominguez (Acren-L.), Scohy (Binche), Yilmaz (Hamoir), El Hajjouji (Jette), Zenadji (La Louvière C.), Bova, Da Silva et Depotbecker (Rebecq), Leite (Tubize-Br.).

3 buts : Manfredi (Dison), Necipoglu et Ruiz Cerqueira (Jette), Ouattara (La Louvière C.), Gaux, Kinif et Paquet (Meux), Bakija et Toussaint (Namur), Camargo (Rebecq), Ifoni (Seraing B), Kabeya (Solières), Diallo et Gueye (Stockay), Giusto (Tubize-Br.).

2 buts: Smars (Acren-L.), Sampaoli et Seggour (Binche), Akdim, Godard (Dison), Kambala et Serme (Ganshoren), Guilmi et Lafalize (Hamoir), Kalonji et Morais de Almeida (Jette), Ba et Nguessan (La Louvière C.), Van Hyfte (Meux), Lwangi (Namur), Piret (Rebecq), Renzuli et Silini (Seraing B), Bartholomé et Verbist (Solières), Makate et Salah El Boukammiri (Union SG B), Doyen et Ramadani (Verlaine), Saint-Mard (Waremme), Biscotti et Mabanza (Warnant).

1 but: Bourlart, Sangare et Tacko (Acren-L.), Arslan, Frisanco, Mba et Michez (Binche), Courail, Mara et Meunier (Dison), Deville, Famo, Millet, Tchoutang, Van Landschoot et Zeroual (Ganshoren), Ceylan, Damblon, Donlefack et Tietcheu (Hamoir), Bah, Ilunga Cardoso, Koy, Kragbe et Virgone (Jette), Nzi (La Louvière C.), Farikou, Moors, Sleeuwaert et Smal (Meux), Detienne, Eloy, Ghaddari et Rosmolen (Namur), Contino et Traore (Rebecq), Boukteb (Seraing B), Jatta, Lasfar, Lokando et Peiton (Solières), Boumediane, Kitoko, Niankou et Ronvaux (Stockay), Delhaye, Djouguela, Lkoutbi et Van Gestel (Tubize-Br.), Asri, Huygevelde, Lewis et Mutshatsha Matuba (Union SG B), Chubaka et Reciputi (Verlaine), Angiulli, Deflandre, Julin et Laruelle (Waremme), Aharrh, Boseko, Cavillot, Dejoie, Fransolet, Ganiji, Mavuba et Timmermans (Warnant).

Buteurs D3A ACFF

10 buts : Crame (Symphorinois).

8 buts : Cardon (Mons).

6 buts : Fernémont (Monceau).

5 buts : Arena (Gosselies).

4 buts : Gauchet (Aische), Buscema (Braine), Cassange (Jodoigne), Likau (Léopold), Gilain (Onhaye), Debelic (Tertre-H.), Hospied (Pays Vert).

3 buts : Dethier et Michels (Aische), Kimbaloula (Braine), Puttemans (Jodoigne), Bodson (Monceau), Guerri et Lorenzon (Onhaye), Mangunza (Pays Vert), Soares et Ulens (Symphorinois), Boutayebi (Tournai).

2 buts: Choisez et Gilbert (Aische), Gillis (Couvin-M.), Bil, Farin, Mabika et Tshibay (Crossing), Njouokep (Jodoigne), Kory (Léopold), Debauque, Diotallevi et Sebaihi (Manage), Dupire, Ippolito et Lépicier (Mons), Delplank, Guiot, Lambert et Lizen (Onhaye), Herbecq (Pays Vert), Revercez (Symphorinois), Boudar et Mwemwe (Tamines), Privitera et Sardo (Tertre-H.).

1 but: Catinus, Delooz et Litonge (Aische), Aragon, Coulibaly et Sylla (Braine), Lokilo, Manzeza, Mukota, Muray, Nzinga et Op' T' Eynde (Crossing), Davrichov, Deppe et Perot (Couvin-M.), Bertoncello, Bollens et Kourouma (Gosselies), Akhal, Congosto, Gilles, Mbolo Lutuako, Pohl et Vanheukelom (Jodoigne), Benhamman, Mutoka et Niagoua (Léopold), Cuche, Depril, Di Vrusa, Descotte, Furia, Ozturk, Papassarantis et Scohy (Manage), Befahy, Caudron, Cuypers, Dehont et Nanova (Monceau), Bachy, J. Da Silva, Wildemeersch et Zorbo (Mons), Defresne, Fastrez, Granville et Poncelet (Onhaye), El Araichi et Romont (Pays Vert), Erculisse et Strobbe (Symphorinois), Bojovic, Boukamir, Charlier, Maistriaux et Piret (Tamines), Debenest, Mutombo, Rebere et Schifano (Tertre-H.), Bellia, Calon, Dessonville, Destrain, Holuigue Kaba, Pieraert, Zanzan et Ze (Tournai).

Buteurs D3B ACFF

8 buts : Cornet (Rochefort).

5 buts : L. lambrechts (Ciney), Nkomb (Durbuy), Bong (Raeren-E.), Sangare (Sprimont).

4 buts : Alima et Soto Munoz (Aywaille), Léonard (Habay), Mibenge (Huy), Dewalque (Meix), Amrous (Mormont).

3 buts : Colson et Roland (Aywaille), Claude et Jadot (Ciney), El Farsi (Herstal), Bultot et Mauclet (La Calamine), Lefort (Libramont), Michel (Mormont), Klauser (Raeren-E.), Saïd (Rochefort), Ngieme (Sprimont).

2 buts : Rodrigues (Durbuy), Atundu et Kambuania (Givry), Copette et Serwy (Habay), Jamart, Ljubic et Mbazoa (Herstal), Bennane et Hungs (La Calamine), Lufuankenda, Minthe et Remacle (Libramont), Collard, Dehon et Jacquemart (Marloie), D. Keysers et Lambert (Mormont), Bernard (Raeren-E.), Boulton (Richelle), Lambert (Rochefort), Cokgezen (Sprimont).

1 but: Adib, Famerie et Pianetti (Aywaille), Antoine, Audran, Henrotaux, Mignon, Otte et Villano (Ciney), Batantou, Bitumazala, Da Silva, Kanoute, Lumbaki et Semedo (Durbuy), Abderrabi, M. Dufrasne, Gabiam, Goury, Itoua, Quinas et Werard (Givry), Ansion, Deom, Grévisse, Molinari et Molnar (Habay), Dongala et El Guendi (Herstal), Frantin, Loyaerts, Morana, Muaremi et Pollina (Huy), Cornet (La Calamine), Nelisse, Nkokolo, Robinet, Thomas et Vandaele (Libramont), Dessart, Devresse, Hebette, Letecheur, Mayanga, Micha, Mohimont et Talmas (Marloie), Blaise, Breda, N. et T. Day (Meix), Crevecoeur, A. Keysers, Bouton, Dardenne et Lo Monte (Mormont), Lauffs (Raeren-E.), Halleux, Pezzin, Thys, Schenk, Simon, Vélégan et Weber (Richelle), Etienne et Uhia (Rochefort), Fall et Gerstmans (Sprimont).