Bruxelles Le RWDM obligé d’annuler les entraînements de ses jeunes suite à plusieurs pannes de chaudières Sébastien Sterpigny

Le club molenbeekois a également été victime d’un nouveau cambriolage.



Le RWDM doit faire face à des problèmes de logistique en ce début d’année puisque plusieurs chaudières ont rendu l’âme récemment. Pire, cette semaine, c’est la chaudière servant à fournir de l’eau chaude aux vestiaires de l’académie des jeunes qui est tombée en panne. Dans de telles conditions, le club n’a eu d’autre choix que d’annuler les entraînements du millier de jeunes prévus ce mercredi. En interne, on espère que la commune interviendra pour rétablir une situation normale au plus vite.



En plus de ces pannes de chaudières, le RWDM a également subi un nouveau cambriolage, quelques semaines après un acte de vandalisme dans l’économat des jeunes. Une situation qui commence à user les responsables du club molenbeekois qui travaillent au quotidien pour que près de 1000 jeunes puissent s’épanouir dans les meilleures conditions.