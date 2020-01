Bruxelles Mathieu Cornet (RWDM) retourne à Malines Sébastien Sterpigny

L’attaquant prêté au RWDM ne s’est jamais imposé à Molenbeek.



Lorsqu’on a appris que Mathieu Cornet était prêté par Malines au RWDM, beaucoup se disaient que l’attaquant allait apporter un sacré plus au club molenbeekois. Malheureusement, l’attaquant ne s’est jamais imposé, n’a pas été le buteur tant espéré. Pire, il n’a même pas inscrit un seul but pour le compte du RWDM en compétition officiel.



Placé dans le noyau B depuis la reprise, son départ ne faisait plus l’ombre d’un doute. Et c’est désormais chose faite puisque Cornet retourne à Malines.