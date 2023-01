Le calendrier de La RAAL et l'URLC adapté pour mettre le Tivoli en conformité avec la D1B

Des travaux d'adaptation sont prévus dès la fin du mois de janvier pour combler cette lacune et cet investissement est pris en charge par la Ville de La Louvière.

C'est pour cette raison que les calendriers de la RAAL et de La Louvière Centre ont été adaptés pour le mois de février. D'ordinaire, à la maison, les deux clubs jouaient le samedi soir mais dans le cadre de ces travaux de conformité, aucun match ne pourra se tenir en soirée et sont donc décalés au dimanche après-midi.

Les matchs de la RAAL contre Gand et la réception de Winkel se tiendront les dimanche 12/02 et 26/02 à 14H30. Dans le cas des autres Loups, les matchs contre Dison et Warnant sont décalés au 5/02 et au 19/02 à 15H.