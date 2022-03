Winkel, Heist et Knokke avaient déposé plainte contre La Louvière Centre il y a peu. En cause, la présence sur la feuille de match de Stéphane Mukala alors celui-ci n'avait pas encore été transféré officiellement de la RAAL.La plainte a finalement abouti puisque La Louvière Centre perd, comme nous vous l'avions annoncé , sept points (trois contre Knokke, trois contre Winkel et un contre Heist), sur les 15 qu'elle compte. Soit près de la moitié. En plus de cela, elle a reçu une amende de 3000 euros. Un coup dur pour le club qui vient d'enchaîner deux victoires consécutives.