À noter que le dernier transfert, Kaïss Mansouri (Reims U19), n’a pas pu s’aligner, s’étant occasionné une entorse lors du dernier entraînement. Les Dogues, qui ont laissé Kudimbana partir à Winkel car il ne correspondait pas aux attentes du staff, n’ont malheureusement pas réussi à réitérer leur belle campagne de Coupe de la saison passée, puisqu’ils se font sortir dès le 4e tour face au FC Liège grâce à un coup de génie dans les prolongations de l’inévitable Jérémy Perbet, qui a surpris Moriconi d’un magnifique lob des 35 mètres.

Si la rencontre était assez équilibrée dans le jeu, c’est l’Olympic qui se créait les plus belles occasions en première période (Ghesquière, Ito et Zorbo), les visiteurs en seconde avec Mouhli (2 fois) et Bruggeman, mais les deux gardiens veillaient au grain, si bien qu’il fallait attendre les prolongations pour voir Liège s’imposer de la manière que l’on sait.

“Dans l’ensemble, on était bien en place tactiquement et on a répondu présent. Les deux équipes étaient bien organisées et se sont créé des occasions. Sur la fin, cela devenait difficile physiquement, car beaucoup de joueurs sont en manque de temps de jeu et ne sont pas prêts. Il a néanmoins fallu un superbe but qui vient de nulle part pour nous éliminer. Je n’ai pas de regret, si ce n’est l’élimination, alors que nous avons remis une bonne copie. C’est un match référence et je suis fier des garçons”, confiait Xavier Robert.

En attendant d’autres renforts, puisque le club est en contact avancé avec Kakudji (défenseur de Seraing) et un attaquant dont le nom n’a pas filtré, il continue sa préparation avec un amical dès mercredi face à Namur.

Fiche technique

Olympic : Moriconi ; Lioka Lima, Corneille, Félix, Bekili (105e Marquis) ; Ito Singa, Khaida (101e Kouri), Ghesquière (110e Moatassim), Guedj (55e Cottet), Zorbo (55e Delbergue) ; Dahmane (59e Mayanga).

RFC Liège : Debaty ; Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio ; Mouchamps (80e Lallemand), Köse (107e Van Den Ackerveken), Rôdes, Bruggeman (90e Gosselain), Mouhli (70e Besson) ; Perbet.

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Guedj, Bruggeman, Ghesquière, Lioka Lima, Köse, Perbet.

Le but : 99e Perbet (0-1).