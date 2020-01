Les Molenbeekois auraient dû plier la rencontre à 2-1 si Brouckaert avait converti son penalty.

RWDM - FC Liège, c’est le clasico de D1 amateurs. Une rencontre que les supporters des deux camps attendent toujours avec impatience. Marqué par des incidents au cours des deux dernières saisons, celui de 2020 n’aura pas dérogé à la règle car même s’ils sont arrivés six minutes en retard, les supporters liégeois n’ont pas tardé à enflammer les tribunes du Machtens, au sens propre comme au figuré. A tel point que l'arbitre a dû interrompre la rencontre durant 14 minutes suite à des jets de pétards répétés venus du camp liégeois.

Avant cela, le spectacle et l’impact étaient déjà présents sur la pelouse dans un match que le RWDM entamait parfaitement puisqu’au bout de six minutes, Senakuku décalait Brouckaert dont le centre trouvait la tête de Bova pour l’ouverture du score.

Ce but encaissé avait le don de remobiliser des Liégeois qui partaient à l’assaut du but de Sadin, osaient mettre le pied et partir très vite vers l’avant. A l’image du raid de Mouchamps, stoppé fautivement par Fabre dans le rectangle (ou sur la ligne?), de quoi permettre à ce même Mouchamps de rétablir la parité en convertissant le penalty.

Les Molenbeekois reprenaient la seconde période tambour battant et au bout de dix minutes, le coup franc de Brouckaert était prolongé de la tête par Electeur dans son propre but. Au bord de la rupture, les Liégeois étaient sur le point de craquer et Brouckaert aurait même pu plier la rencontre s’il avait converti un penalty. Un tournant puisque dans la foulée, Lallemand se retrouvait esseulé dans le rectangle pour le 2-2.

De quoi solder par un partage un clasico qui aura été aussi électrique que passionnant.





RWDM: Sadin, Brouckaert, Delacourt, Fabre, Boujouh, Garlito, Libert, Dequevy, Walbrecq, Bova, Senakuku (64e Mbuba).

FC Liège: Debaty, Teruel, Van den Ackerveken, Bustin, Giargiana, Niankou, Electeur (82e Schmit), D’Ostillo, Mouchamps (76e Marien), Bangoura (86e Amou-Djaba), Lallemand.

Arbitre: M. Malhaise.

Avertissements: Fabre, Libert, Electeur, Teruel, Bova.

Les buts: 6e Bova (1-0), 26e Mouchamps sur pen. (1-1), 56e Electeur csc. (2-1), 75e Lallemand (2-2).

AFC Tubize – Rupel Boom FC 2-2

Deuxième partage de la saison pour l’AFC Tubize après celui concédé le 31 août. Un partage qui laissera énormément de regrets aux Brabançons wallons vu les circonstances de jeu.

Menés après 20 minutes très compliquées, les Sang et Or sont parfaitement revenus dans la partie pour finalement mener à la pause. Gueulette et son assistant El Omari profitaient d’abord de deux grosses largesses défensives. Puis le même El Omari obtenait finement un penalty qu’il convertissait lui-même. Sur cette action, Farin était exclu. La voie royale vers la victoire était toute tracée, d’autant que De Bie, vainqueur entre autres de son duel contre Binst (43e), était très inspiré dans le but.

Mais une égalisation venue de nulle part et des actions offensives mal négociées en ont décidé autrement. Sur un centre de Spaenhoven, Kesteleym décroisait superbement sa tête pour surprendre le portier local. Il y eut aussi quelques phases très chaudes, comme ce centre puissant à ras-de-terre de El Omari à quelques secondes du coup de sifflet final. Mais il ne trouvait personne.

Battu à l’Olympic, Tubize a loupé l’occasion de signer un quatrième succès en cinq journées et de se remettre bien en route vers le maintien. Prochaine mission : samedi 1er février contre THES à domicile.



Tubize : De Bie ; Goudiaby, Tawaba, Aarab, Lufira Luebo, Rigoni ; Gueulette (88e Mukanya), Vanhoutte, Cachenaut (68e Lokando) El Omari ; Toure (73e Celestine).

Rupel Boom : Deloose ; Kesteleyn, Mambabua, De Paepe, Farin, Spaenhoven ; Augustynen, Put (80e Polizzi), Laureys ; Schaessens(64e Siebens), Binst.

Arbitre : M. Louai

Avertissement : Lufira Luebo, Farin, De Paepe, Goudiaby. Augustynen.

Exclusion : Farin (45e 2e jaune)

Les buts : 21e Binst 0-1, 31e Gueulette 1-1, 45e+1 El Omari sur penalty 2-1, 60e Kesteleyn 2-2









Tessenderlo 3 - Olympic 1

Seraing – Dender REMIS

Malgré un joli brouillard, l'arbitre a pu siffler le coup d'envoi. A Tessenderlo, les Dogues n'avaient rien à perdre. Ils espéraient surfer sur leur vague positive afin d'arracher de nouvelles unités. Après seulement cinq grosses minutes, les Carolos débloquaient la situation. Il profitait d'un ballon dévié pour prendre les devants. Tessenderlo devait courir après le score. Mais les visités égalisaient avant le quart d'heure.Les Dogues offraient une belle réplique. Malheureusement, ilsvne profitaient pas de leur occasion. Mais les Limbourgeois étaient plus efficaces ! Ils viraient en tête à la pause.Au retour des vestiaires, Thierry Pister tentait d'injecter du sang neuf. Les montées de Mbaye et Wala Zock devaient permettre aux Carolos de revenir dans le coup. Malgré un excellent Moriconi, les visiteurs ne parvenaient pas à revenir dans le coup. Surtout qu'à dix minutes du terme, Stefani frappait à nouveau ! Ce but tuait les derniers espoirs de Charleroi. Il s'agit d'un petit coup d'arrêt pour les Dogues contre une équipe bien rodée.: M. Claes: Khaida, Laurent, Martin Suarez, Some.: 6e Khaida (0-1), 15e Stefani (1-1), 37e El Ansri (2-1), 80e Stefani (3-1).: Brugmans, El Ansri (90e Jeunen) Spruyt, Kerckhofs, Van Genechten, Stefani (90e Reykers), Suarez (88e Bammens), Battista, Hulsmans, Vanaken, Deferm.: Moriconi, Van Den Kerkhof, Sbaa (80e Lamort), Castellana, Vanderbecq (46e Wala Zock), Some, Laurent, Thibaut, Napoleone (46e Mbaye), Jiyar, Khaida.

Dans un premier temps, M. Patris, l’arbitre de la rencontre a autorisé les acteurs des deux équipes à monter sur la pelouse pour s’échauffer. Mais au fil des minutes, le brouillard s’épaississait et l’arbitre décidait de remettre le match. Il n’était que 19h30. « Avec le brouillard présent, la remise est tout à fait normale », signale Roland Van Nylen, présent comme superviseur. Par contre, l’arbitre ne devait-il pas attendre jusqu’à 20h30 pour officialiser la remise ? Soit une demi-heure après l’heure du coup d’envoi ? Les officiels répondaient par un ‘no comment’. Toujours est-il que le brouillard était toujours aussi présent à 20h30. Donc… « L’arbitre a pris une décision intelligente, la bonne décision », confirmait l’ancien juge de ligne international.

En effet, de la tribune, voire même du milieu de terrain, on ne pouvait pas tout discerner. « De plus, jusqu’en D1 amateurs, l’arbitre ne doit pas se baser sur une visibilité des piquets de corner ou quoi que ce soit… La remise est simplement à l’appréciation de l’arbitre. » E. T.