Rupel Boom - RFC Liège 0-4

Le RFC Liège prenait résolument le match à son compte dès les premiers échanges. Sur un terrain détrempé, les hommes de Drazen Brncic avaient visiblement l'intention de prendre rapidement les devants avant que la surface de jeu ne complique leurs offensives. Boom était capable de semer le danger quand il trouvait l'espace, à l'image d'une frappe de Polizzi sur la base du montant au quart d'heure. Mais les Briquetiers devaient se rendre à l'évidence : le RFCL maîtrisait son sujet et Mouhli, par deux fois, offrait deux buts à Rodes et Lallemand, le premier sur coup de coin, avant le repos.



Les Sang et Marine avaient donc réalisé l'essentiel du travail et pouvaient s'attendre à une réaction d'orgueil adverse. Davantage dans la gestion, le RFCL s'employait à contenir les timides sursauts anversois avec métier. Mieux: en fin de rencontre, Perbet soignait son capital buts personnel, imité par Mouchamps pour fixer les chiffres à 0-4. Superbe victoire du RFC Liège !



Fiche technique

Boom: Laverge, Van den Broek, Geudens, Bergiers, Arrivas (46e Van den Steen), Peeters (73e Lukebakio), Polizzi, Kanu, Sula (90e Mrani), Tshimanga (81e Mapessa), Nzinga (46e Kyeremeh).

RFC Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot (86e Van den Ackerveken), Nyssen (90e Cavelier), Reuten (81e Köse), Rodes, Mouhli (90e Delmarcelle), Mouchamps, Lallemand, Perbet (81e Prudhomme).

Arbitre: M. Diskeuve.

Avertissement: Kanu.

Les buts: 19e Rodes (0-1), 40e Lallemand (0-2), 80e Perbet (0-3), 88e Mouchamps (0-4).





Visé - Francs Borains 4-0

Le coup de sifflet se donne sous une pluie battante et un vent soutenu, malgré le terrain synthétique, les conditions de début de match sont plutôt compliquées. La première mi-temps voit deux équipes combattives, avec des incursions d’abord plus régulières pour les Francs-Borains. Les Vert et Blanc flirtent régulièrement avec le rectangle visétois. Mais les joueurs de José Riga parviennent à concrétiser dès la 17e sur un coup de coin de Legear et la frappe de Cascio. La tension monte et Visé tente d’inverser la tendance.

De retour sur la pelouse, on joue depuis moins d’un minute que les tensions sont déjà : Alouache tire le maillot de Cascio et le pousse, c’est la rouge pour le Franc-Borain. Quelques minutes plus tard, Legear, encore, sert Manfredi qui met Visé à l’abri, c’est 2-0. Mais les Visétois ne s’arrêtent pas là : Thuys réceptionne le cuir de Déquaire et creuse l’écart, 3-0. Rien n’arrête plus les visétois, Reciputi, fraîchement monté sur la pelouse détrempée, ajoute un goal au palmarès du jour. Réduits à dix, les Francs-Borain, n’ont rien pu faire pour inverser la tendance malgré leurs efforts.

Fiche technique

VISE : Cremer, Déquaire, R. Wilmots (61e, Reciputi), Bonemme, Manfredi, Brrou, Thuys, Gertis (61e, Musset Quintais), M. Wilmots, Cascio, Legear (74e,Schillings)

FRANCS-BORAINS : Saussez, Chaabi, Alouache, George, Abderrhamane, Lai, Renquin, Lauwrensens (69e, De Oliveira), Durieux (59e, Ninankou), Goncalves (46e, Habbas), Chaabi (84e, Stevens).

Arbitre : M. Malhaise.

Avertissements : Wilmots Marten, Bonemme, Chaabi.

Exclusions : 46e Alouache.

Les buts : 17e Cascio (1-0), 49e Manfredi (2-0), 56e Thuys (3-0), 82e Reciputi (4-0).