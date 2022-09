Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

José Riga et Hamide Lamara limogés en Algérie

José Riga et Hamide Lamara n'auront pas tenu bien longtemps à la JS Kabylie, en D1 algérienne, où la pression est toujours très importante. Les deux coachs belges engagés en juin dernier par le club ont été licenciés ce mercredi.



Le championnat avait repris le 26 août et, après trois journées, l'équipe comptabilisait zéro point sur neuf. Trois défaites sur le score de 1-0 lors de deux matchs en déplacement et un à domicile. Les deux coachs belges n'auront donc même pas eu l'opportunité de goûter à la Ligue des Champions qui démarre dans dix jours pour la JS Kabylie.



Le communiqué

La direction de la JSK porte à la connaissance de ses chers supporters et celle de l'opinion publique qu'une séparation officielle a eu lieu entre le club et le duo José Riga-Ait Ahmed Lamara.

Après une discussion menée dans un climat amical et très détendu, la décision de rupture de relation a été prise d'un commun accord entre les deux parties et sera officiellement formalisée le Mardi prochain, au retour de l'équipe du Sénégal.

La direction tient également à faire savoir que la résiliation se fera de manière conforme à ce que stipule le contrat de M.Riga, qui énonce une indemnisation d'un mois.

À noter que les désormais ex-coach et ex-coach adjoint ne seront pas du voyage à Dakar.