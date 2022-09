N1: Le RFC Liège écrase Rupel Boom, Visé surpris par les U23 anversois

Visé, le RFC Liège et la RAAL étaient en action ce dimanche après-midi en Nationale 1.

Antwerp B - Visé 2-1

Visé récolte ce qu'il a semé face à l'AntwerpLe soleil, heureusement, baignait la Chaussée du Lisp ce dimanche après-midi. S'il vibre aux performances actuelles du Lierse en D1B, le vieux stade lierrois - et les quelques dizaines de spectateurs présents avec lui - est longtemps resté dans l'attente d'un football enthousiasmant. La première période accouchait d'une souris. Le jeu visétois manquait de... tout pour mettre en difficulté un adversaire qui se créait la seule occasion de but. Une montée en ligne de Vermeeren écartée à même la ligne par Reno Wilmots (43e).

Ce n'était que partie remise pour le jeune défenseur anversois, à point nommé sur un centre de Shala, alors que son capitaine Keita avait trouvé le poteau deux minutes plus tôt (1-0). On voyait mal Visé, avec ce qu'il avait montré jusque-là, trouver les ressources pour revenir à hauteur de l'Antwerp. D'autant que Shala, sur penalty, enfonçait le clou rapidement et réduisait les maigres espoirs visétois à néant, à peine réveillés par un surprenant centre-tir de Legear.

Fiche technique

Antwerp: Devalckeneer, Krasniqi (78e Zaânan), Wyns, Van den Bosch, Corbanie, Keita, Shala (78e Lausberg), Vermeeren, Murataj (82e Vilsaint), Degallaix, Aziz (71e Vanhees).

Visé : Mignon, Alalabang, Englebert, R. Wilmots, El Harrak, Essikal (76e Legear), Gerits, M. Wilmots, N'Guessan (71e Perseo), Musset Quintais (71e Cascio), Bangoura (65e Gilon).

Arbitre: M. Calluy.

Avertissements : El Harrak, Shala, Van den Bosch.

Les buts: 64e Vermeeren (1-0), 76e Shala sur pen. (2-0), 89e Legear (2-1).

Le RFC Liège ne fait qu’une bouchée de Rupel Boom (4-0)



Liège dominait face à une équipe de Rupel Boom plutôt faible. Après quelques petites occasions, c’est Benjamin Lambot qui trouvait le chemin des filets, à la suite d’une erreur de Thuys.

La défense adverse était à la rue et encaissait un deuxième but sur une frappe de D’Ostilio à l’entrée du grand rectangle. C’est d’ailleurs le capitaine qui délivrait l’assist, sur corner, pour le troisième but.

La seconde période était moins intense et on pensait Rupel Boom plus déterminé mais ce n’était qu’illusion. Jérémy Perbet, invisible jusque-là, inscrivait le but du K.O, sur un coup-franc de Yannick Reuten.

A la 73e, Jesse Mputu se faisait accrocher dans le rectangle mais Perbut loupait son penalty.

Les hommes de Gaëtan Englebert n’étaient pas rassasiés et Damien Mouchamps, monté au jeu, plantait le cinquième, sur un centre dévié de Loemba.

Fiche technique

RFC Liège: Debaty, Nyssen (78e Van den Ackerveken), Lambot, Bustin, D’Ostilio, Reuten (83e Arslan), Prudhomme (46e Besson), Cavelier (65e Mouchamps), Bruggeman, Mputu (78e Loemba), Perbet.

Rupel Boom: Laverge, Neral, Vervoort, Thiel (46e Medelinskas), Bliek, Aydouni, Gadji, Thuys, Bourdouxhe (72e Verkerken), Mwenda (42e Lukebakio), Traore (62e Lendric).

Arbitre: M. Louai.

Avertissements: Bruggeman, Deflandre (sur le banc).

Les buts: 17e Lambot (1-0), 30e D’Ostilio (2-0), 33e Bustin (3-0), 63e Perbet (4-0), 87e Mouchamps (5-0).