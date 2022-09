Championats de Belgique cadets/scolaires: La passe de trois pour Simon Jeukenne

10 médailles, dont quatre en or : superbe tir groupé du club de Herve lors des championnats de Belgique cadets/scolaires disputés à Lebbeke.

Dans le lot, on retrouve Simon Jeukenne, scolaire deuxième année habitant Chaudfontaine, vainqueur du 1500 mètres. Voilà bien un jeune dont la progression épatante est à suivre. Ce grand format (1m89) qui fêtera ses 17 ans ce mercredi, en même temps que son entrée (en avance) à l’Université de Liège pour faire la kiné, réalise en effet un strike impressionnant en championnats de Belgique. Seulement trois participations, mais déjà trois titres. Soit : champion de Belgique scolaire sur 800 en 2021, champion de Belgique scolaire en cross en mars 2022 et champion de Belgique scolaire sur 1500 en septembre 2022.

Et là-dessus, une sixième place sur 1500 cet été lors des championnats d'Europe des moins de 18 ans, alors qu'il avait été victime d'une chute en finale et que c'était la première fois qu'il enchaînait deux 1500 m sur trois jours (qualifications + finale). "Je ne m'attendais pas du tout à ces beaux résultats", nous explique cet athlète entraîné par Dorian Deflandre. "En pensant à 2022, je visais juste un chrono qualificatif sur 2000 steeple pour l'Euro. Je l'ai fait très vite, ainsi que celui du 1500 mètres. Puis il y a eu tout le reste qui a suivi, avec notamment un record personnel porté à 3 :53.06 (*) … "

Un chrono qui est par ailleurs le meilleur temps de l’année chez les scolaires en Belgique. Pour mettre cela encore plus en perspective, il s’agit également du 25e chrono Belge de tous les temps chez les scolaires (Régis Thibert, compagnon d’entraînement, possède pour sa part le quatrième chrono depuis l’an dernier avec 3 :46.93).

La suite aura des ambitions de confirmation. L'envie de l'athlète et de son entourage est de rester sur un trends haussier. "Je viserai d'abord le cross et une sélection en équipe nationale pour l'Euro de Turin", termine-t-il. "Ensuite, on se préparera pour essayer d'aller pendant les vacances 2023 aux championnats d'Europe U20, en Roumanie…"