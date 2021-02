Voici une semaine à peine, Clément Deflandre était à plus de 6000 kilomètres d’ici. A Iten exactement, au Kenya. Un lieu auto-baptisé "La maison des champions". Onze semaines de stage, à la dure. Une expérience de vie unique pour ce Soumagnard de 23 ans affilié au club de Herve. Et sportivement, un solide bilan chiffré qu’il nous livre. "1506 km de course à pied pour 114 entraînements, 15 entraînements de musculation et 26 heures de massage !"

Le double champion de Belgique du 3000 steeple est donc de retour.