Le mercato est très animé chez les Sang et Marine ces derniers jours.

En peu de temps, Arthur Cremer a bien grandi. "J'ai progressé mentalement et physiquement grâce aux entraîneurs que j'ai côtoyé, et notamment Pierre Drouguet."



Une nouvelle aventure dans une ambiance totalement différente. "C'est clair que le public de Liège va probablement manquer car on ne le retrouve pas dans tous les clubs. Mais je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de vivre cette ambiance sur le terrain."



Troisième départ en quelques jours au RFC Liège. Après Sergio Teruel et Arnold Temanfo, c'est au tour d'Arthur Cremer, au RFCL depuis l'été 2018, de quitter les Rouge et Bleu. Le jeune portier de 20 ans a disputé deux rencontres avec l'équipe première cette saison, contre Dender et contre... Visé.A l'heure actuelle, le gardien très prometteur formé à Virton n'a pas de concurrence chez les Oies puisque Gwennael Jaa est parti à Rochefort., déclare le dernier rempart.