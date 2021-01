Dans un peu plus de quinze jours, la Coupe de Belgique sera de retour avec les 16es de finale. Une phase de la compétition dans laquelle figurent encore certains clubs non-professionnels, qui ont obtenu une dérogation pour pouvoir s'entraîner. C'est notamment le cas du RFC Liège (qui recevra Anderlecht) et de la RAAL (qui ira à l'Antwerp). Les deux clubs s'affrontaient d'ailleurs ce samedi à Rocourt lors d'un amical à huis-clos.Les Sang et Marine ont logiquement fait le travail sur leur terrain en s'imposant 2-0, par Benoit Bruggeman et Jonathan D'Ostilio (sur coup franc), en première période.Mardi, Liège recevra Tongres (club de D2 VV) à 19h30 pour un autre match de préparation.Dès ce samedi 18h, Fuchs Sport diffusera le résumé de la rencontre sur sa plateforme, accessible en cliquant ici