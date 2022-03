Depuis peu, Pierre François n’est plus à la tête de la Pro League. Mais il pourrait bien, selon nos informations, retrouver de nouvelles fonctions sur les hauteurs de Rocourt pour remplacer Pierre-Laurent Fassin ou, en tout cas, apporter ses précieux conseils au club. Parfois présent lors des matchs, l’ancien dirigeant pourrait donc s’investir davantage dans le club.



Contacté, il n’a pas souhaité commenter. Du côté du club, on privilégiera probablement une solution en interne pour terminer la saison. Mais si la montée en D1B est actée, il faudra sans doute trouver quelqu’un. Et ce quelqu’un pourrait donc bien être Pierre François, même si Jean-François de Sart a été nommé administrateur-délégué et qu’il sera donc aussi très impliqué.