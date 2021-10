Liège : Debaty, D'Ostilio, Bustin, Lambot, Nyssen, Rodes (4e Reuten), Köse, Bruggeman, Mouchamps (46e Prudhomme), Lallemand (73e Mouhli), Perbet.

Visé : Crémer, Bonemme, R. Wilmots, Schillings, Gerits, Cavagnera (56e Reciputi), Thuys, Manfredi, M. Wilmots, Cascio, Sangaré (81e Panepinto).

Arbitre: M. Louai.

Avertissements: Cavagnera, Köse, Debaty, Reuten, M. Wilmots, Cremer, Lambot.

Exclusion: 44e Cascio (2 cj.).

Les buts: 44e Cascio sur pen. (0-1), 72e Sangaré (0-2), 80e Thuys (0-3), 82e Perbet (1-3), 90e+1 Lambot (2-3).

De deux choses l'une dans ce derby, selon le camp choisi. On attendait une confirmation liégeoise, après deux déplacements où le RFCL avait fait le plein de points et de confiance. En face, on guettait une réaction de Visé après le faux pas tirlemontois.La première période, équilibrée, valait surtout par ses premiers et ses derniers instants. Elle débutait sous de mauvais auspices pour Liège avec une solide charge fautive de Cavagnera sur Rodes. Résultat : le médian liégeois prenait le chemin de l'hôpital. Elle se terminait dans la confusion avec un penalty en faveur de Visé, transformé par Cascio, expulsé dans la foulée pour provocation!Au pied du mur mais en supériorité numérique, Liège n'avait plus le choix des armes en attaquant vers son kop au retour des vestiaires.Les Sang et Marine, qui avaient frappé la transversale par Lallemand (25e), faisaient logiquement le siège du but défendu par Cremer. Bustin, sur coup de coin, plaçait une tête à nouveau sur l'équerre. La chance d'un retour au score liégeois était passé. En contre-attaque, Sangaré (un but vainement contesté pour hors-jeu) puis Thuys douchaient les derniers espoirs du RFCL. Les buts tardifs de Perbet et Lambot n'y changeaient rien...