Le derby liégeois aura lieu ce vendredi au stade du Tultay.

© DR

Joueurs et supporters peuvent le dire: "Alleluia!" Le football revit peu à peu. L'épidémie de coronavirus n'est pas encore derrière nous mais les amicaux reprennent et pourront enfin accueillir du public. Ce vendredi à 19H30, Sprimont-RFC Liège sera le premier amical, entre deux clubs issus des séries amateurs francophones, qui se jouera avec du public.Et l'affiche promet d'être belle! D'un côté, il y aura Liège qui affichera un tout nouveau visage que les fervents supporters sont impatients de découvrir. De l'autre, Sprimont, qui a vécu une entre-saison bouleversée avec l'arrivée de Paul Tintin dans le comité, celle d'un nouveau coach et un noyau complètement remodelé, qui promet de faire très mal en D3 ACFF., estime Marc Leruth, du côté des Carriers.Maximum 400 personnes seront acceptées au Tultay, qui prendra toutes les mesures nécessaires pour le confort et la sécurité de tous.Le prix de la place est de 10€.Une chose est sûre, ce derby au Tultay risque d'afficher un bon niveau et d'attirer pas mal de supporters qui se réjouissent de revoir un match depuis le bord du terrain et de boire un verre avec leurs amis... tout en respectant la distanciation sociale, bien entendu!