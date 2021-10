Un derby est rarement un match comme un autre. Le RFC Liège l’a appris à ses dépens, avec ce sentiment amer d’une défaite évitable. Incrédules alors que le marquoir affichait un très sec 0-3 à vingt minutes du terme, les Liégeois ne trouvaient la faille que sur le tard. Certes malchanceux avec deux ballons expédiés sur les montants (Lallemand 25e, Bustin 63e), ils pestaient aussi sur quelques faits de match jugés litigieux : la perte rapide de Rodes, commotionné et emmené à l’hôpital après un rude contact, la phase du penalty et le second but visétois, vainement contesté pour un hors-jeu. Mais, faut-il le dire aussi, les Sang et Marine se montraient incapables de profiter avec patience et méthode de leur supériorité numérique pendant quarante-cinq minutes, malgré la ruée sur le but adverse. Un constat qui n’échappait pas à l’œil tacticien de Drazen Brncic. "C’est la seconde fois déjà, après Tirlemont ! Ce qui est inacceptable, c’est d’encaisser deux buts à onze contre dix, qu’ils soient contestables ou pas. Dans notre volonté de gagner ce derby devant notre public, il y a des moments où nous n’avons pas respecté nos choix tactiques, notamment dans la circulation du ballon."