Il était revenu le 15 septembre après avoir quitté le club en fin de saison dernière.

Paul-Armand Niankou ne restera pas à Liège la saison prochaine. "Je suis en discussions très avancées avec un club à l'étranger mais avec la situation actuelle, impossible de visiter les installations et de signer quoi que ce soit. Le football reste un loisir et je me suis imposé partout où je suis passé", dit le milieu de terrain.



De retour chez les Sang et Marine à la mi-septembre alors qu'il n'avait au départ pas prolongé, Paul-Armand Niankou a tout de même passé de bons moments à Rocourt. "J'avais appris dans la presse que le club ne me gardait pas. Mais après, ils m'ont appelé. Les supporters aussi voulaient que je revienne, ils m'envoyaient souvent des messages. J'ai discuté avec ma femme et, comme nous avions toujours notre appartement à Liège, elle m'a dit de foncer si j'avais envie de jouer."



Cette fois, l'aventure de Niankou en rouge et bleu semble bel et bien terminée. "J'ai fait mon boulot cette saison avec deux buts et quatre assists." Mais tout ne s'est pas passé comme espéré. "J'avais une bonne relation avec Marc Grosjean mais il est parti quand la mayonnaise commençait à prendre. Je ne juge pas car je ne sais pas ce qu'il se passait en coulisses. Quand le nouveau coach est arrivé, je jouais, mais après tout ne s'est pas passé comme je le souhaitais et on s'est un peu pris la tête. Je pense que l'on n'était pas fait pour s'entendre. Ca reste un très bon entraîneur avec de l'expérience et des valeurs humaines. Je n'avais simplement pas peur de lui dire ce que je pensais. Mais je lui souhaite beaucoup de bonheur."



Le joueur de 30 ans gardera tout de même un peu de rouge et bleu dans son cœur. "Entendre le kop te pousser à la 83e minute pour gagner ou aller arracher le point qu'il te manque, ça donne des frissons. Liège a tout d'un grand club qui peut vite retrouver le niveau professionnel. Je voudrais remercier tout le monde: les supporters, les dirigeants, le staff actuel et mes coéquipiers... Mais aussi Marc Grosjean. Je n'oublierai jamais ce club et ses supporters."



Il s'agit du quatrième départ après Arnold Temanfo, Sergio Teruel et Arthur Cremer. Rien à signaler du côté des arrivées pour l'instant, si ce n'est le retour de José-Marie Nzembo, en prêt à Solières cette saison.