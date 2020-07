Les Visétois testaient une dizaine d'éléments, dont Giargiana (ex-Liège) et Leers (ex-Seraing), ainsi qu'un attaquant nigérian du nom de Amasihohu ayant déjà transité par La Gantoise et Ostende. Par contre, des garçons comme Panepinto, Reciputi et Segniagbeto, embêtés par de petits tracas physiques, étaient laissés au repos. On évoque même une possible opération du ménisque pour le dernier cité. De quoi réduire encore un peu plus le noyau en s'ajoutant aux absences de Gerits et Perseo.





Prochaine échéance pour les Oies... ce mercredi au Kehrweg et à huis clos, face à l'AS Eupen.

José Riga a une nouvelle fois aligné deux équipes distinctes, une par mi-temps. Celle plus proche de l'équipe type actuelle a concédé le seul but de la partie, inscrit au quart d'heure par Giunta.