Visé disputait son sixième match de préparation ce samedi soir. Et il n'a toujours pas réussi à en gagner un! Grandissime favori à venir en D3B, Rochefort restait un adversaire (plus) abordable que les précédents pour les Visétois.

Mais dans la conjoncture actuelle, les Marcassins de Yannick Pauletti ont donné bien du fil à retordre aux Visétois, au cours d'une partie parfois engagée pour une joute amicale. Gilles Bernard, sur coup de coin, se permettait même le luxe d'offrir l'avantage à ses couleurs (31e). L'égalisation tombait, elle, sur penalty, via le pied de Thuys (52e). Le capitaine occasionnel des Oies trompait ainsi la vigilance d'un Gwenn Jaa qui, pour l'anecdote, était encore son équipier il y a quelques mois.

Parmi tous les joueurs à l'essai, Visé prolongeait notamment ceux de Giargiana et Massa (ex-RFC Liège), ainsi que Amasihohu, revu pour la troisième fois.



A contrario, José Riga se passait des services de Bonemme, Legear, Cavagnera et Reciputi (au repos) alors que Mputu quittait le terrain légèrement blessé en fin de première période. En y ajoutant les blessures plus conséquentes de Gerits, Perseo et Segniagbeto, voilà une liste dont le coach visétois se passerait volontiers.