Arrivé cet hiver au mercato hivernal, il avait été l’homme du deuxième tout au Stade Vedette, participant grandement à la montée des Boussutois en Challenger Pro League. Le milieu de terrain a prolongé pour une saison.

Dans le même temps, c’est Corenthyn Lavie qui a aussi prolongé. L’ancien joueur du RWDM, décisif durant cette saison historique, a lui été resigné pour deux saisons.

Le club annonce d’autres infos dans le courant de la journée. Notamment des arrivées ? C’est fort possible.

Taimont et Lavie s’ajoutent à la liste de joueurs toujours sous contrat et qui devraient bien poursuivre pour cette saison en D1B : Audin, Boulenger, Chevalier, Donnez, Grisez, Itrak, Laurent, Mohamed, Mpati et Saussez.