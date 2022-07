Nick Kyrgios: "J’ai l’impression qu’il n’a rien fait d’extraordinaire"

Pour sa première finale en Grand Chelem, Nick Kyrgios n’est pas passé à côté de son sujet. Malgré de nombreuses paroles avec l’arbitre et avec une supportrice un peu trop bruyante, il est resté la majeure partie du temps dans sa rencontre. Une rencontre qu’il pensait pouvoir remporter face à Novak Djokovic.

"Bien évidemment je suis très déçu " , expliquait calmement l'Australien devant les médias. "J'ai l'impression d'avoir bien digéré cette première. Vous savez quand cela arrive, vous vous posez des questions sur votre légitimité sur un tel événement. Au final, j'avais l'impression que je pouvais repartir avec le trophée du vainqueur. D'ailleurs j'ai disputé un très bon premier set pour prendre les devants."

Ce qui n’a en rien perturbé Novak Djokovic qui est demeuré serein.

"Il est vraiment resté dans sa bulle, concentré sur son jeu, son travail. C’est bizarre, j’ai l’impression qu’il n’a rien fait d’extraordinaire ce dimanche mais il me bat en quatre sets. Comme souvent, il est revenu petit à petit dans la partie tout en restant très calme. Il a très bien retourné et cela l’a aidé. Ce qui est à mes yeux sa plus grande force, c’est qu’il n’a jamais l’air perturbé. Il ne se perd pas dans des discussions ou des réflexions négatives. Il est complètement tourné vers son jeu. Je pense avoir bien servi et mis en position pour m’imposer. Mais je n’ai pas été capable de bien jouer les points importants."

Vainqueur de deux précédents matchs contre le Serbe, l'Australien n'est pas parvenu à s'imposer, ce qui s'explique par la gestion d'une rencontre en trois sets gagnants : "Même quand je prends le premier set, Novak n'est pas encore mis sous pression car il sait que je dois encore en prendre deux pour m'imposer. Contre Novak, Nadal et Federer, vous avez l'impression de devoir encore gravir le mont Everest même si vous décrochez la première manche. Ici, si je parviens à prendre le quatrième set, tout est possible. D'ailleurs, j'ai commencé à me sentir mieux physiquement vers la fin de ce match, ce qui était étrange. Mais je ne suis pas parvenu à le bousculer assez pour qu'il sorte un peu de son match. Je le félicite pour cela."