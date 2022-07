Pour Djokovic, cette victoire-là va faire du bien

Des matchs victorieux, il en compte des dizaines et des dizaines à son palmarès. Des succès dans les tournois du Grand Chelem, il en totalise maintenant vingt-et-un. Parmi tous ces titres, certains possèdent bien évidemment une saveur particulière. Et on peut être certain que dans le chef de Novak Djokovic, ce sacre décroché face à Nick Kyrgios revêt une grande importance. Cela n’a rien à voir avec le nom de son adversaire mais bien parce qu’il arrive dans une saison 2022 très difficile à vivre pour l’ancien n°1 mondial. En partie de sa faute puisqu’en choisissant de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19, Novak Djokovic s’est exclu lui-même de certains tournois.

Mais il ne faut pas oublier que le natif de Belgrade a quasiment été traité comme un criminel de guerre lors de son passage à Melbourne avec ni plus ni moins qu’un arrêt par un centre de détention pour réfugiés. Avec, bien sûr, derrière tout le tapage médiatique qui a accompagné son exclusion d’Australie. Son absence de la tournée américaine et son échec à Roland-Garros, où il a été battu par Rafael Nadal, ont ajouté des ingrédients à une année 2022 bien indigeste. En remportant Wimbledon, le Serbe a prouvé qu’il était fort mentalement et qu’il appartenait bien à la race des grands champions. La suite ? Elle pourrait à nouveau être difficile à vivre pour Djoko qui, pour le moment, ne peut pas participer à l’US Open et aux tournois préparatoires au quatrième Grand Chelem de la saison car pour entrer sur le territoire US, il faut présenter un cycle complet de vaccination à la frontière. Ce que ne possède pas le septuple lauréat de Wimbledon.