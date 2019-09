Kim Clijsters fait des émules ! Un jour après avoir annoncé son retour sur les courts après plusieurs années d'inactivité, c'est la Française Tatiana Golovin qui a annoncé à beIN Sports qu'elle aussi comptait reprendre la raquette. La joueuse avait arrêté sa carrière en 2008, avant de devenir consultante pour France Télévisions, puis beIN. Vainqueure de deux tournois en simple, elle souffrait de spondylarthrite ankylosante, une maladie qui lui causait des douleurs osseuses.

Selon nos confrères, elle reprendrait le collier mi-octobre. "L'idée fait son chemin depuis un an et, depuis cet été, je m'y suis mise très sérieusement", dit-elle. "J'ai appris qu'il y avait des traitements qui pouvaient peut-être me permettre de revenir." Mais Golovin, qui fut 12e mondiale en février 2008, ne se fixe pas d'objectif chiffré. "Ma motivation n'est pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je veux en revanche me retrouver moi-même", explique-t-elle.